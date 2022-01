4/11 ©Ansa

Per le medie e gli istituti superiori, invece, fino a un caso per la classe è prevista l’autosorveglianza con l’uso, in aula, di mascherine Ffp2. Con 2 casi didattica digitale integrata per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, chi è guarito da più di 120 giorni, chi non ha avuto il booster. Per tutti gli altri attività in presenza con autosorveglianza e mascherine Ffp2 in classe. Con 3 casi nella stessa classe è prevista la Dad per 10 giorni

Rientro a scuola: dall'asilo alle superiori, ecco le nuove regole per la quarantena