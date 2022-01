Con il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio viene introdotto dal 15 febbraio l’obbligo di certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori over 50, pubblici e privati. Il certificato base servirà per accedere a parrucchieri ed estetisti (dal 20 gennaio) e ad attività fra cui le banche, i negozi e gli uffici pubblici (dall’1 febbraio)