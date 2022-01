3/12 ©Ansa

Il Super Green pass diventa obbligatorio dal 10 gennaio anche per partecipare a sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso; per accedere agli impianti di risalita nei comprensori sciistici; per praticare sport di contatto al chiuso; per accedere ai centri benessere anche all’aperto

I casi di coronavirus tra gli sportivi