Covid, mascherine chirurgiche e Ffp2: differenze e obbligatorietà

4/14 ©IPA/Fotogramma

Sono dispositivi usa e getta, acquistabili in farmacia, che vanno cambiati dopo circa 8 ore di utilizzo. Queste caratteristiche le rendono efficaci solo in ambienti dove tutti indossano la mascherina. Per fare una passeggiata all’aperto, è sufficiente indossare una mascherina chirurgica per rispettare le norme previste dall’ultimo Decreto Covid, approvato dal governo lo scorso 23 dicembre. Vanno poi indossate in tutti i luoghi al chiuso dove non viene previsto l’obbligo di Ffp2, come ad esempio per entrare in ristoranti e bar

Covid, da terze dosi a Green pass: il calendario delle misure