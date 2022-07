Come difendersi dal caldo: 10 consigli per rimanere idratati

11/11 ©Getty

Quando si sale in macchina dopo che questa è stata per lungo tempo parcheggiata al sole, si consiglia di lasciare arieggare prima di partire, con tutti i finestrini abbassati e le portiere aperte. Una volta in viaggio, se possibile, attivare il sistema di climatizzazione. Se in auto con bambini, verificare che i seggiolini su cui si posano, non siano surriscaldati. Inoltre, non lasciare mai, per nessuno motivo e neppure per pochi minuti, persone o animali nell’abitacolo rovente