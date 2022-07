6/10 ©Getty

Non è certo un pasto, ma i ghiaccioli fai da te sono tra le cose più divertenti che si possono fare coi bambini d’estate. Per preparare i ghiaccioli alla fragola, fai scaldare in un pentolino 100 grammi d’acqua con 40 grammi di zucchero semolato e lascia raffreddare. Frulla un etto di fragole fino ad ottenere una purea, aggiungi lo sciroppo freddo e il succo di mezzo limone. Versa il composto così ottenuto nello stampo dei ghiaccioli, e metti in freezer per qualche ora

Gelato su stecco fatti in casa, 3 ricette facili e veloci da provare