Gelato su stecco fatti in casa, 3 ricette facili e veloci da provare

Gustoso e perfetto come quello comprato, il gelato su stecco può essere preparato anche in casa. Ecco tre ricette per confezionare facilmente questa delizia da offrire ai più piccoli (ma anche agli adulti) per un fresco spuntino o un goloso fine pasto

Molti pensano che per gustare un buon gelato su stecco bisogna andare al bar o al supermercato e servirsi di una specialità da banco frigo. Questa delizia, invece, può essere confezionata artigianalmente, a casa propria, con tecniche semplicissime e senza gelatiera . Occorre dotarsi di ingredienti genuini, naturalmente, e di qualche attrezzo del mestiere, necessario per dare a queste bontà la forma che conosciamo. Ultimo dettaglio, ma non meno importante: il gelato su stecco homemade è una ricetta velocissima. Si realizza in una decina di minuti , in questo senso, può essere cucinato anche con i bambini che si divertiranno a dare una mano e ad aspettare il tempo di riposo (qualche ora) perché raggiunga la giusta consistenza. Non resta che scegliere il gusto del ripieno e della copertura.

La varietà di gusti

Per preparare un gelato su stecco che sia perfetto ed esteticamente gradevole, occorrono degli stampini facilmente reperibili in commercio. I più pratici da utilizzare sono quelli in silicone con una fessura preposta all'inserimento del bastoncino in legno che va acquistato a parte. Interno e copertura possono essere di vario tipo: nel caso in cui non si possegga la gelatiera, proponiamo tre varianti gustose che utilizzano ingredienti vari. Per la copertura esterna, via libera alla fantasia: mandorle, nocciole tritate, confetti di zucchero e molto altro.

Ripieno con panna e latte condensato

Questa variante è fatta con un ripieno di panna liquida e latte condensato (rispettivamente, 300 e 200 grammi). La panna, che avrete conservato in frigo, va montata fredda e a metà montatura va unita al latte condensato, amalgamandola con una spatola dal basso verso l'alto per evitare che si sgonfi. Il composto va versato negli appositi stampi da gelato su stecco (quelli in commercio sono dotati di fessura dove inserire il bastoncino in legno). I gelati vanno poi messi a riposo in freezer per almeno sei ore e una volta tirati fuori possono essere glassati a piacimento. Ideale la copertura al cioccolato fondente che va preparata sciogliendo una tavoletta di coccolata pronta con un bicchiere di olio di semi. Quando il liquido sarà tiepido (occorre trovare la temperatura giusta per evitare di sciogliere i gelati), basterà rigirare i gelati fino a coprirli con lo spessore desiderato. I gelati rivestiti, vanno rimessi in freezer per il tempo che occorre finché non si sia solidificato il tutto.

Ripieno con yogurt e frutti di bosco

Questa variante si prepara con 2 vasetti di yogurt (bianco o al sapore di frutti di bosco per rafforzarne il sapore) e due cucchiai abbondanti di zucchero a velo cui si aggiungeranno dei frutti di bosco a piacere. Tutti gli ingredienti vanno frullati fino ad ottenere un composto omogeneo che andrà versato negli appositi stampini da gelato su stecco. I gelati devono riposare in frigo per non meno di 6 ore, poi possono essere mangiati anche senza glassatura.

Cremino classico con philadelphia

Mescolare in una ciotola 120 grammi di philadelphia con 3 cucchiai di latte, 4 di miele ed uno di essenza di vaniglia. Ottenuto un composto liscio ed omogeneo, quest'ultimo va messo negli stampini e tenuto in freezer per almeno 6 ore. A parte viene preparata la glassatura, sciogliendo a bagnomaria del cioccolato extra fondente nel quale, solo quando è tiepido, verranno immersi i gelati che torneranno in freezer per almeno un'ora.