Insalata di fagiolini e patate, la ricetta light e veloce per l'estate

Oggi ti spieghiamo come cucinare l’insalata di fagiolini e patate, l’insieme perfetto in cui la tenerezza dei “cornetti” si unisce in un tutt’uno con il dolce e la delicatezza delle patate, per un gustosissimo piatto che fa gola anche ai più piccoli. L’insalata di fagiolini e patate è una tipica ricetta light che si può servire come antipasto, contorno o addirittura piatto unico, da portare nella veloce pausa pranzo in azienda e, per la preparazione, non richiede più di un’ora, se contiamo anche la cottura delle verdure. Scopri come prepararla insieme al suo condimento alla vinaigrette .

Come si prepara l’insalata di fagiolini e patate

Il primo passaggio per preparare una gustosa insalata di fagiolini e patate richiede di pulire e lavare bene entrambe le verdure: per le patate eliminare i residui di terra sulla buccia, mentre per i fagiolini tagliarne le estremità. In una pentola, mettere le patate a lessare con acqua fredda e leggermente salata per una 40 di minuti, mentre in un’altra casseruola abbastanza capiente, cuocere anche i fagiolini per circa 5 minuti, avendo cura di scolare l’ortaggio quando è ancora al dente e croccante. Un ottimo metodo per fermarne la cottura potrebbe essere quello di scolare i fagiolini e immergerli direttamente in acqua fredda o corrente. Ora scolare le patate e, dopo averle lasciate intiepidire, pelarle e tagliarle in pezzi abbastanza grandi da posizionare in un recipiente capiente. Allo stesso modo, tagliare i fagiolini e unirli alle patate.

Come si prepara il condimento? Anche se i palati più tradizionali si limiteranno a condire la propria insalata di fagiolini e patate solamente con olio EVO, aceto di vino bianco e sale, ecco qui un piccolo procedimento per preparare una salsa alla vinaigrette: versare in un barattolo di vetro olio Extravergine di Oliva, aceto e succo di limone, con sale e pepe a piacere. Unire anche mezzo spicchio d’aglio e prezzemolo tritati entrambi finemente. Chiudere il barattolo e agitare bene per creare la perfetta emulsione. Versare ora la salsa su fagiolini e patate, mescolando il tutto ed eventualmente aggiustando di sale e pepe a seconda del proprio gusto. Infine coprire la ciotola con una pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero fino a servizio.