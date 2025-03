Lo Yoga del Respiro, come affrontare al meglio le nostre giornate

Sì chiama “Yoga del Respiro”, trova le sue radici nello sciamanesimo e nella tradizione spirituale andina e se lo si pratica almeno una volta alla settimana per un’ora ci aiuta ad acquisire maggiore consapevolezza di noi e ad affrontare al meglio le nostre giornate. Due o tre sessioni settiamanali sarebbero perfette!

“È una disciplina dedicata alle donne” - ci spiega la spiritual coach Cristina Palmitessa al termine di una lezione tenuta a Milano. “Mi piace definirla senza etichetta perché si inserisce tra le varie tipologie dello yoga senza avere alcuna pretesa di particolari prestazioni fisiche. Chiunque può praticarla. Ci aiuta ad acquisire una consapevolezza che ci portiamo nella nostra quotidianità – aggiunge – e a migliorare il nostro benessere grazie a tecniche energetiche molto semplici. Sono davvero felice quando tengo le mie lezioni a Milano con le donne! Facciamo dei cerchi, esercizi di connessione con la luna, con tutte le energie lunari. (Molto efficace anche la posizione fiore di loto, ndr)

UNO YOGA SENZA ETICHETTE. INTROSPEZIONE E MEDITAZIONE PER TUTTI

Lo Yoga del respiro è una pratica che va a lavorare molto sull’introspezione, è una tecnica meditativa molto semplice ed efficace che porta all’ascolto di sé. Un momento per fermarsi, per ricaricarsi, per resettare la giornata. Ritagliarsi qualche minuto da dedicare allo yoga del respiro è un toccasana per allontanare la frenesia del mondo esterno. È uno yoga senza etichetta perché deve e può arrivare a tutti. Non c’è bisogno di avere un certo tipo di fisico, non c’è bisogno di avere una particolare flessibilità, non c’è alcun limite di età perché la pratica si adatta al pubblico che la sceglie.

L’ABBIGLIAMENTO IDEALE? BELLO, ALLA MODA E ALL’INSEGNA DEL BENESSERE

Perché non aggiungere un altro tocco di benessere con un abbigliamento tagliato su misura per questa disciplina? Ne parliamo con Filomena Palomba e Michele Malerba fondatori della FGM04, azienda che nasce nel mondo della cosmetica professionale per il corpo e fa tesoro di preziosi metodi utilizzati in questo settore per applicarli a quello dell’abbigliamento fitness.

“Fgm04 ha inserito nei capi la tecnologia FIR che aiuta ad attivare la microcircolazione”, ci spiega Filomena Palomba. “È un sistema al 100% naturale che assorbe il calore del corpo e lo rimanda indietro come raggi infrarossi che danno un effetto benefico sulle gambe.”

“È una linea che ha riscosso sin da subito grande successo di pubblico”, ci spiega ancora Filomena Palomba. “Unisce la bellezza con il comfort. Può essere utilizzata nella vita quotidiana dando sollievo alle gambe e riducendo il senso di stanchezza e può essere utilizzata per qualsiasi tipologia di sport, dalla palestra allo yoga”.

“Abbiamo tante clienti che lavorano nella sanità, nel settore pubblico – aggiunge Michele Malerba - che stanno tanto tempo in piedi. Abbiamo un target di persone che vanno dai 15 anni ai 60 anni perché il nostro abbigliamento va bene in qualsiasi contesto e a qualsiasi età. Con un pantalone dei nostri e una giacca sei perfetta in qualsiasi occasione E le gambe sono visivamente meno gonfie!”

E allora, impariamo a connetterci con il nostro respiro, anche quando siamo sul luogo di lavoro, o abbiamo riunioni importanti, anche in momenti di tensione in famiglia. In questo modo riusciamo a portare dentro di noi la calma e la consapevolezza che ci aiuta ad affrontare meglio qualsiasi problematica. Con un outfit dedicato e comodo, sarà un’esperienza meravigliosa.