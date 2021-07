Ricette con fagiolini, 3 idee per piatti leggeri e gustosi

Le frittelle di fagiolini sono un valido escamotage per convincere anche i bambini a mangiare le verdure . Racchiusi in una pastella leggera, diventano ancora più croccanti e gustosi , per un piatto che tutto sommato vi chiederanno di rifare. Come si preparano: dopo aver lavato i fagiolini, avendo cura di tagliarne le estremità, cuocere a vapore per circa un quarto d’ora, in modo tale che restino ben sodi. Successivamente tagliare la verdura a pezzetti, più o meno grandi a seconda del proprio gusto. Ora procedere col preparare la pastella nella quale andare ad immergervi i fagiolini e friggere in olio caldo fino a che la superficie sia ben dorata. Una volta estratti e prima di servire, asciugare su carta da cucina assorbente e portare subito in tavola.

Sformato di fagiolini

Lo sformato di fagiolini è un antipasto, contorno o piatto unico ricco di sapori, da presentare, come dice il nome, “sformato” in fette. La sua preparazione: dopo aver pulito, lavato e bollito i fagiolini, scolarli al dente, poi ripassarli in padella con un soffritto di olio e aglio sbucciato e tagliato a fettine. Rosolare e insaporire di tanto in tanto con dado e acqua. Il passo successivo richiede di frullare i fagiolini con l’aiuto di un mixer, insieme a uova, prezzemolo, basilico e pangrattato q.b. Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungere il pecorino romano a insaporire. Ora imburrare uno stampo per lo sformato, spolverizzandolo anche con del pangrattato, poi trasferirvi il composto e donare un tocco di sapore in superficie con dell’altro pecorino. Successivamente infornare. Prima di servire, estrarre lo sformato dallo stampo e tagliare a fette.

Involtini di pancetta e fagiolini

Cosa succede quando la dolcezza dei fagiolini incontra il sapore deciso della pancetta? Nasce quella ricetta gustosissima che sono gli involtini di pancetta e fagiolini. Ecco come prepararli: dopo aver tagliato le estremità dei fagiolini e sciacquato bene sotto acqua corrente, far bollire in acqua salata per alcuni minuti mantenendo la consistenza al dente. Scolare e immergere in acqua e ghiaccio (un ottimo stratagemma per bloccarne la cottura e mantenere il colorito brillante), poi estrarre dalla bacinella e far asciugare a temperatura ambiente. Su un piano di lavoro, stendere accuratamente una fetta di pancetta, posizionando al suo interno alcuni fagiolini interi. Prima di arrotolare nel classico involtino, insaporire con un po’ di formaggio grattugiato, sale e pepe q.b. Nel frattempo, ungere una pirofila con dell’olio nella quale andranno posizionati i propri involtini di pancetta e fagiolini per l’infornata. Condire in superficie con del formaggio grattugiato e cuocere fino a che rimarranno comunque croccanti.