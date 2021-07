Le migliori ricette con i cetrioli, 4 idee gustose

Ortaggio conosciuto per le sue numerose proprietà benefiche – è depurativo ed emolliente, con molti sali minerali e vitamine - il cetriolo è ricco d’acqua, con un gusto fresco e dissetante che lo rende il perfetto protagonista delle più svariate pietanze estive. Con grassi praticamente assenti e povero di calorie, scopri come declinarlo in 4 gustose ricette tra involtini di verdure, insalate creative ma anche delicate vellutate o composizioni sott’aceto.

Piatto passepartout dell’estate, l’insalata fresca di cetrioli è perfetta da servire come contorno del tuo secondo estivo, ma anche come unica portata. Come si prepara? Bastano davvero pochi semplici passaggi e alcuni minuti del tuo tempo. Dopo aver asciugato lavato e asciugato l’ortaggio, insieme ad altre verdure a scelta (ad esempio pomodori e ravanelli), affettare i cetrioli per il lungo, facendosi aiutare da una mandolina. Proseguire tagliando a cubetti anche pomodori e ravanelli e ponendo il tutto in una terrina, dove aggiungere un bel tocco di formaggio o carne a piacere. Aggiustare il gusto con una spolverata di sale e pepe q.b. Una vera salvezza contro le temperature in aumento.

Vellutata di cetrioli e avocado

approfondimento

Le migliori ricette con le carote, 4 idee dolci e salate

Piatto unico, delicato e leggero che non rinuncia a fare il pieno di nutrienti preziosi: la vellutata di cetrioli e avocado è la perfetta cena light della tua estate. Dopo aver lavato e tagliato i cetrioli, per il senso della loro lunghezza, eliminarne i semi. Proseguire sbucciando ed estraendo i noccioli di due avocado, poi bagnandoli con succo di limone e tagliandoli a pezzetti. Ora frullare il tutto in un mixer, aggiungendo un tocco di sapore dato da brodo vegetale freddo, foglie di menta, una fetta di pane raffermo a dadini, uno spicchio d’aglio, olio, sale e pepe. A piacere, aggiungere in superficie una dadolata di verdure: si prestano al connubio di sapori con cetrioli e avocado, anche zucchine, pomodori e fiori di zucca.

Cetriolo sott’aceto con aromi

In questa gustosa ricetta, i cetrioli si uniscono all’aceto di mele, vino bianco ed erbe aromatiche per dare vita a un contorno profumato, sfizioso e saporito, facilissimo da preparare e bello da regalare. Come si preparano i cetrioli sott’aceto? Bisogna innanzitutto partire dal lavare bene gli ortaggi, eliminando parte della buccia ed estraendo i semi con l’aiuto di un cucchiaino, poi disponendo le verdure in una ciotola, spolverizzale con del sale grosso e zucchero. Successivamente coprire il recipiente con della pellicola trasparente e lasciare riposare il tutto per un giorno intero in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, aggiungere del vino bianco e aceto di mele, poi aromatizzare con salvia e rosmarino, aglio spellato, bacche di ginepro e pepe. Estrarre ore i cetrioli dalla prima ciotola con sale e zucchero per immergerli nella seconda con aceto, vino e aromi, da sigillare con pellicola trasparente e far riposare per un altro giorno in frigorifero. Ora spostare i cetrioli in vasetti di vetro sterilizzati e ben asciutti, poi condire con gli aromi e la miscela di aceto e vino. Chiudere ermeticamente il vasetto e conservare in frigorifero per una decina di giorni.