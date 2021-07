Le migliori ricette con le carote, 4 idee dolci e salate

Presenti tutto l’anno, ma ancora più gustose durante la primavera e l’estate, le carote sono tra le verdure con proprietà antiossidanti e antitumorali, che rafforzano il sistema immunitario e la crescita cellulare e garantiscono benefici evidenti per la pelle, per il cuore e per gli occhi. Ecco 4 ricette dolci e salate , per cucinare piatti facili e veloci a base di carote.

Le camille sono i dolcetti per eccellenza ai quali si pensa quando si parla di torte con carote. Merendine gustose e molto sane , si preparano in pochi semplici passaggi e senza l’utilizzo di burro . Dopo aver sbucciato le carote con l’aiuto di un pelapatate, procedere tagliandole a tocchetti, poi tritare tutto in un mixer fino ad ottenere un composto fine. Aggiungere olio e succo d’arancia filtrato, poi frullare il tutto in una crema di colore arancio intenso e omogenea. In un’altra terrina, montare uova e zucchero a velo insieme ad alcuni semi di una bacca di vaniglia e scorza d’arancia grattugiata. Unire ora i due composti e la farina di mandorle fino ad ottenerne una miscela più voluminosa e spumosa. Successivamente incorporare anche la farina, l’amido di mais e il lievito già setacciati e mescolare con una spatola fino ad ottenere un composto liscio. Aggiungere un pizzico di sale e trasferire la crema negli stampini per camille. Cuocere in forno, poi servire fredde e con una spolverata di zucchero a velo in superficie.

Una ricetta semplice e veloce per un contorno delicato e dal gusto appetitoso . Le carote al latte sono tra le preparazioni più amate anche dai bambini che, lo sappiamo, faticano a mangiare verdura. Piatto delicato e dolce, le carote al latte si preparano in pochi minuti . Dopo aver lavato e pulito l’ortaggio, bisogna tagliarlo a rondelle. Contemporaneamente, sciogliere in un tegame una noce di burro, con farina, latte e acqua, un pizzico di noce moscata e sale. Al composto liquido andranno aggiunte le carote che qui rimarrano fino a cottura ultimata (devono diventare abbastanza tenere). Servire al naturale oppure insaporire con prezzemolo o spezie a piacere.

Risotto alle carote

approfondimento

Cosa mangiare per una cena leggera? 4 ricette light e gustose

Primo piatto leggero e dal sapore delicato, il risotto alle carote è perfetto da servire per pranzi e cene estive, così come durante la stagione invernale. La preparazione è davvero molto semplice e richiama la cucina di un normale risotto: dopo aver rosolato la cipolla, aggiungere le carote tritate e il riso per farlo tostare, continuando di tanto in tanto a sfumarlo con del vino bianco e del brodo fino a completa cottura. Ultimo passaggio prima di servire? Mantecare il risotto alle carote con burro e parmigiano, per dare un gusto ancora più accentuato all’intera pietanza. Servire agli ospiti magari aggiungendo delle noci oppure un po' di panna per rendere la portata più morbida e cremosa. Ma il risotto alle carote è un piatto che si presta anche a condimento con prezzemolo tritato o erbe aromatiche che più preferite.

Frullato alle carote e pesche

In cerca di una ricetta semplice per una bevanda fresca e dal sapore estivo? Il frullato di carote e pesche è perfetto per la colazione e merenda degli adulti così come dei più piccini. Dopo aver pulito e lavato le carote con l’aiuto di un pelapatate, frullarle in un mixer, dove condirle con un cucchiaio di zucchero e del succo di limone. Contemporaneamente, pulire le pesche (meglio se mature) e frullarle nello stesso mixer insieme al composto a base di carote, aggiungendo un litro d’acqua per un frullato morbido e gustoso. Prima di servire al naturale o con cubetti di ghiaccio, filtrare il succo con l’aiuto di un colino.