Internazionale Kids, torna il primo festival giornalismo per bambini

Per partecipare a Internazionale Kids, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini, basta avere dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Arrivata alla sua quinta edizione, la rassegna si svolge a Reggio Emilia dal 9 all’11 maggio e trasforma il capoluogo emiliano nella “città dei bambini" con incontri e approfondimenti: dai laboratori di guerrilla gardening alla potenza della scrittura a mano, da quello che succede in Siria all’educazione all’affettività sentimentale e all'altro. Organizzato dall’omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni, è pensato per affrontare temi di attualità e non solo con dibattiti su foreste, ghiacciai, famiglie, poesia, k-pop, i mestieri di musei e teatri e anche una rassegna di documentari internazionali per ragazze e ragazzi.