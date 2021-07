Torta di carote sofficissima, la ricetta facile e leggera da preparare

La torta di carote sofficissima è uno dei dolci più amati da adulti e bambini per il sapore delicato che la contraddistingue e per la sua assoluta morbidezza. Perfetta per dare un tocco dolce a colazioni e merende, o come dessert alla fine di un pasto – magari insieme a panna o cioccolato – la torta di carote vede oggi tante modalità di preparazione differenti, dopo essere diventata un vero passepartout nei ricettari di tutta Italia.

Come preparare la torta di carote sofficissima

Per prepare la torta di carote sofficissima occorre innanzitutto partire dalla pulizia dell’ortaggio. Le carote vanno pelate con l’aiuto di un pelapatate, poi tagliate a piccoli tocchetti, infine tritate con l’aiuto di un mixer. In un recipiente a parte, setacciare la farina 00 con quella di mandorle unirle successivamente al lievito e alle carote tritate. Mescolare il tutto fino a che ne risulti un composto omogeneo. In un’altra terrina, montare le uova e lo zucchero, insieme a un pizzico di sale, ai semi di una bacca di vaniglia e alla scorza d’arancia. Il risultato dovrebbe essere un composto piuttosto spumoso a cui andare ora ad aggiungere le polveri già setacciate e unite alle carote. Incorporare e mescolare tutto con l’aiuto delle fruste elettriche a velocità non troppo alta e aggiungendo di tanto in tanto un filo d’olio. Trasferire il composto in uno stampo precedentemente imburrato e infarinato, poi cuocere in forno pre-riscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti. Al termine dell’infornata, la superficie della torta dovrebbe essere abbastanza dorata e, se infilato uno stecchino, questo dovrebbe essere pulito. Sfornare e, prima di servire la torta con una spolverata di zucchero a velo, aspettare che questa sia completamente fredda.