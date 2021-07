Cheesecake al limone, la ricetta della torta fresca

Tutti i passaggi per preparare un dolce freddo e senza cottura per chiudere un menu estivo con una nota di colore intensa e golosissima

Difficile rinunciare a una fetta di dessert a fine pasto d'estate, nonostante lo spettro della prova costume. I golosi sapranno che è proprio la stagione calda il periodo perfetto per godere delle prelibatezze preparate con la frutta e con gli agrumi , gustosi perché maturi al punto giusto, oltre che una vera festa per gli occhi. I limoni della Costiera Amalfitana sono l'ingrediente segreto per un'ottima cheesecake ricoperta al limone. Il sapore leggermente pungente ed acidulo favorirà la chiusura del pasto e il contrasto con la soffice parte cremosa conquisterà davvero chiunque a tavola.

La cheesecake al limone è un'ottima idea anche per una pausa ghiotta pomeridiana, da accompagnare con tè o bevande ghiacciate. Semplice da preparare e abbastanza veloce, è una ricetta molto diffusa che deve la sua riuscita al mix perfetto di consistenza dei tre strati che la compongono : base croccante, strato centrale corposo ma morbido, copertura gelatinosa e compatta. Per la parte al limone c'è un trucco del mestiere facile ed efficace che assicurerà al dolce una intensa sfumatura gialla: un pizzico di curcuma da aggiungere al preparato per ottenere un colore più forte e brillante.

Ricetta e preparazione della cheesecake al limone per 6-8 porzioni



Preparazione: 40 minuti

Cottura: nessuna

Per la base

350 gr. di biscotti secchi, preferibilmente Digestive

150 gr. di burro



Per la crema

300 ml di panna da montare

450 gr. di mascarpone

120 gr. di zucchero a velo

10 gr. di gelatina in fogli

1 limone bio



Per la copertura

200 ml di acqua

70 gr. di zucchero a velo

80 ml di succo di limone

60 gr. di Maizena o amido di mais

un pizzico di curcuma



Preparare la base sbriciolando finemente i biscotti e sciogliere il burro in un pentolino. Amalgamare i due ingredienti compattandoli su carta da forno che rivestirà il fondo di uno stampo a cerchio apribile. Lasciare raffreddare per almeno 30 minuti in frigo.

Successivamente, preparare la gelatina al limone addensando sul fuoco l'amido di mais e lo zucchero con acqua e succo di limone. Raggiunta la consistenza, regolare il colore con un pizzico di curcuma e lasciare raffreddare.

Per lo strato centrale, ammorbidire la gelatina in fogli nell'acqua e nel frattempo lavorare il mascarpone con lo zucchero e la buccia di limone, a mano o con le fruste elettriche. Strizzare la gelatina e scioglierla nel latte tiepido: basteranno due, tre cucchiai. Montare la panna ed unire la gelatina sciolta col latte e il composto fatto col mascarpone facendo attenzione a mescolare tutto dal basso verso l'alto per non formare grumi né far smontare la panna.

Versare la crema nello stampo compattandola e livellandola; fare lo stesso con lo strato finale di gelatina al limone. Lasciare tutto in frigo per non meno di 5-6 ore e servire freddo con guarnizioni di frutta a piacere.