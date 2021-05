Torta soffice al limone, la ricetta facile e veloce da preparare

La ricetta della classica torta al profumo di agrumi, ideale per la prima colazione o da servire all'ora del tè per una pausa genuina e gustosa Condividi:

Evergreen della colazione italiana, la torta soffice è apprezzata davvero da tutti anche per la versatilità della ricetta base originale che sfrutta al meglio i sapori della penisola. Arance e limoni non possono mancare nelle ricette di questo dolce profumatissimo, perfetto anche per una pausa a metà mattinata o per arricchire uno sweet table dove farà la sua figura con una spolverata di zucchero a velo e le guarnizioni verdi e gialle ricavate dalle foglie e dalla buccia del limone tagliata a listelle sottili.

Dalla colazione al tè secondo la tradizione inglese approfondimento Torta Paradiso, la video ricetta di La cucina delle ragazze Il dolce al gusto di limone può essere considerato il punto di unione tra la tradizione dolciaria italiana e quella anglosassone che annovera nel suo vasto repertorio di prelibatezze, la famosa Lemon Tart, realizzata col guscio di morbida pasta frolla ripiena di crema al limone inglese dalla consistenza corposa e preparata con tuorlo d'uovo, succo e buccia di limone. Questa delizia è servita spesso col tè del pomeriggio. Ne esistono diverse versioni (anche con guarnizione di meringa) in base alle diverse aree geografiche del Regno Unito. Allo stesso modo, la nostra torta soffice può essere servita col tè per il suo gusto dolcissimo e per niente acre in grado di accompagnare perfettamente anche le fragranze robuste di un'ottima miscela di tè nero.