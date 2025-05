“Realtà Parallele”, le Nazioni Unite alla Triennale di Milano

Più di una mostra d’arte. Una chiamata all’azione per costruire società più eque. “Realtà Parallele” è il primo Padiglione delle Nazioni Unite alla Esposizione Internazionale della Triennale di Milano . Concepito come uno spazio immersivo in cui l’opera dell’artista turco Uğur Gallenkuş mostra le fratture nelle nostre società, vuole stimolare il passaggio dalla consapevolezza all’azione contro le disuguaglianze che stanno destabilizzando l’umanità. “Realtà parallele è un appello urgente a ripensare i sistemi che perpetuano le disuguaglianze nel mondo”, ha sottolineato Marina Ponti, Direttrice Globale della UN SDG Action Campaign (la Campagna d’Azione delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). “Questo Padiglione è una dimostrazione del potere dell’arte, della narrazione e dell’azione collettiva nell’affrontare le questioni più urgenti del nostro tempo”.

La mostra dell'artista turco Uğur Gallenkuş

Il padiglione si apre con i collage dell’artista turco Uğur Gallenkuş che esplorano a livello globale il netto divario tra privilegio e oppressione, intrecciando i temi della disuguaglianza economica e dell’esclusione, dell’ingiustizia climatica e della mancanza di accesso a un’alimentazione sana, nonché della disuguaglianza di genere, offrendo una prospettiva cruda e senza fronzoli sulla complessità dell’esperienza umana. Ogni collage è un potente commento sulla condizione di frattura delle società umane e sull’urgente necessità di un cambiamento sistemico. La disuguaglianza sistemica rimane, infatti, una delle grandi sfide del mondo, profondamente radicata in barriere storiche e strutturali che perpetuano l’esclusione nelle società. “Attraverso le mie opere, voglio rendere visibile l’invisibile e contrapporre il privilegio di alcuni alla sofferenza di altri”, ha affermato l’artista. “Realtà Parallele mette in risalto l’interconnessione dei nostri mondi e mette in luce l’importanza dell’empatia per guidare il cambiamento”.

Hope in Action

Il percorso continua con la sezione Hope in Action, dove i visitatori incontrano i changemaker e ascoltano le loro storie attraverso un coinvolgente storytelling multimediale. I changemaker sono individui che ogni giorno si battono per l’uguaglianza e la giustizia, mostrando al visitatore le possibilità di speranza e cambiamento. Il percorso termina con un invito ai visitatori di passare dalla riflessione all’azione tramite la piattaforma interattiva UN Act Now che unisce arte e tecnologia per modificare i comportamenti individuali e per costruire società più giuste e più sostenibili.