Crema al mascarpone senza uova, la ricetta veloce del dessert

Leggerissima e perfetta anche per le persone intolleranti all'uovo. Facile e veloce da preparare, si può gustare da sola o per farcire torte

La crema al mascarpone senza uova è un dolce facile e goloso, pronto in soli 10 minuti. Una variante della classica ricetta, realizzata senza l'aggiunta di uova, ma solo con mascarpone, panna da montare e zucchero a velo. La crema non prevede cottura, è ottima da servire al cucchiaio come dessert e per accompagnare una macedonia. La sua densa compattezza, la rende perfetta anche per decorare letue torte preferite. Ricorda che puoi conservare la crema al mascarpone senza uova in frigorifero per un massimo di 3 giorni, all’interno di un contenitore ermetico.

Cos'è il mascarpone approfondimento Come preparare il Tiramisù classico, la ricetta originale Il mascarpone è uno dei formaggi più cremosi al mondo, ed è un'aggiunta indulgente a cheesecake, muffin o piatti salati come il risotto. Si tratta di un formaggio di latte vaccino spalmabile con una percentuale particolarmente elevata di grasso di latte. Invenzione di epoca rinascimentale proveniente dalla regione Lombardia, il mascarpone viene prodotto aggiungendo un acido tartarico o un acido agrumato come il succo di limone alla panna intera, che separa naturalmente la cagliata dal siero di latte. La cagliata viene quindi cotta ulteriormente fino a quando non assume una consistenza liscia e cremosa. Come preparare la crema mascarpone senza uova Ingredienti Per due porzioni: 100 gr di mascarpone

60 gr di panna da montare

30 gr di zucchero a velo

q.b scorza d'arancia