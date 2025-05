Next Generation Fest, al via la nuova edizione a Firenze

È tutto pronto per uno degli eventi più attesi tra i giovani: il Next Generation Fest. In programma il 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze, la kermesse dedicata alla Gen Z vedrà protagonisti alcuni dei più celebri artisti della scena musicale, del grande schermo e delle evoluzioni della transizione digitale. Ad alternarsi sul palco fiorentino saranno Veronica Lucchesi, del duo La Rappresentante di Lista, Luca Ward e Marco Montemagno. Tra i nuovi ospiti dell'edizione 2025 anche Ambra Angiolini, Mida e Andrea Delogu. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento, organizzato da Regione Toscana – Giovanisì, riunirà come sempre musica, spettacolo e innovazione.

Al Teatro del Maggio non mancheranno alcuni celebri artisti della scena musicale contemporanea: a partire da Sarah Toscano, vincirice di Amici 2023, e i Punkcake, band valdarnese protagonista dell'ultima edizione di Xfactor, e Francamente, cantautrice che attraverso la sua musica parla di identità, libertà e attivismo queer. Alla kermesse sono attesi anche Lorenzo Baglioni, conduttore di programmi tv, creator e autore di libri, e Centomilacarie, giovane musicista, cantante e cantautore, selezionato da Spotify Radar come artista emergente della musica italiana nel 2024.

Gli stand presenti al festival

Come ogni anno, il Next Generation Fest non si limiterà a celebrare i giovani in una sola giornata, ma si estenderà nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana attraverspo il progetto Giovanisì, che promuove stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati. Anche quest’anno l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) curerà l’Ngf Job, uno spazio dove si svolgeranno colloqui tra numerose aziende e ragazze e ragazzi precedentemente selezionati dai Centri per l’impiego toscani. Sarà inoltre presente nell’area Expo della manifestazione lo stand aperto a tutti, nel quale gli operatori dell’Agenzia illustreranno le opportunità dei Centri Impiego della Toscana, le funzionalità dei servizi e le opportunità offerte da EURES, il portale europeo della mobilità professionale. E non mancherà lo spazio dedicato al CONI, presente con 5 federazioni tra cui Pallavolo, Pallacanestro e Tennis Tavolo.

Giani: “Un'arena importante per dialogare con ragazze e ragazzi”

“Siamo giunti alla quarta edizione di un evento che è sempre più considerato un’arena importante per dialogare con ragazze e ragazzi, intercettare i loro desideri e capire come vedere il mondo”, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ringrando “ancora una volta tutti gli ospiti che parteciperanno e che hanno deciso di partecipare a Ngf senza alcun compenso”.

Dika: “Il modo migliore per rinnovare lo spirito di parecipazione”

“Il Next Generation Fest sarà il modo migliore per rinnovare lo spirito di partecipazione e democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione”, ha dichiarato Bernard Dika. “Sarà una nuova grande giornata di confronto e di ascolto per ribadire ancora una volta che le giovani generazioni sono costruttrici di comunità e devono essere sempre di più protagoniste. Noi giovani non siamo il futuro, siamo il presente", ha aggiunto.