Space Sound Fest, un giornata dedicata alla Next Generation

In occasione dell’Anno dei Giovani il 17 settembre torna a Colleferro (Roma), nel piazzale di Via Francesco Berni, ci sarà lo “Space Sound Fest” con una edizione rinnovata e interamente dedicata alla “Next Generation” della musica indipendente con l’obiettivo di promuovere la creatività con una selezione dei migliori talenti della regione. L’evento è organizzato dal Comune di Colleferro in collaborazione con la Pro Loco Città di Colleferro. La kermesse partirà dal pomeriggio e si protrarrà fino alla sera proponendo una vera e propria maratona di progetti artistici selezionati dalla Capitale e dalla fiorente scena locale a cavallo tra le province di Roma e Frosinone. In scena diversi generi che vanno dall’alt rock al cantautorato moderno passando per la post-dark wave e l’elettronica.



Tanti gli artisti sul palco: Wepro (special guest da Roma), Luca Coi Baffi (Valmontone), GBRESCI (special guest da Roma), Novagorica (Montelanico/Roma), Wasabi (Roma), Morè (Paliano), Nomi Cose Città (Anagni), Brama (Lariano) e Yora Yora (Anagni/Gavignano/Roma). Nel corso dell’evento ci sarà anche un’area food e una ricca area stand con abbigliamento giovanile, artigianato creativo, strumenti e collezionismo musicale. L’evento vede la sponsorship di BCC Roma, The Four Restaurant, Coluzzi Elettrauto, Bar Garden, Autofficina Venettacci, Grifoni Interni e N9 (Numeronove) abbigliamento. Media partner: Sei tutto l’indie di cui ho bisogno, Indiepanchine e SIAMO.