“La parola presente”: attesa la 12^ edizione del festival di Alghero

In arrivo la nuova edizione del festival letterario internazionale di Alghero, che quest'anno sarà un'occasione per riflettere sui cambiamenti sociali, politici, culturali in atto in diverse parti del globo. Tra gli ospiti Gad Lerner, Concita De Gregorio, Imma Monsó, Sandrone Dazieri, Mattia Diletti e Felice Liperi

Libri, spettacoli teatrali, musica e “aperitivi in giallo” arrivano dall’altra parte del mare: iniziano i preparativi per la dodicesima edizione del festival letterario internazionale organizzato dall’Associazione Itinerandia, in collaborazione con Libreria Cyrano, che dal 26 al 29 giugno si terrà ad Alghero. Quest’anno, il tema cardine dell’evento saranno le luci e ombre, i drammi e le speranze dei giorni nostri, in tutte le loro complesse e coinvolgenti sfaccettature, mediante un programma multidisciplinare in cui si intrecciano narrativa, saggistica, giornalismo, teatro e musica. Il titolo di questa edizione del festival, sostenuto da Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Camera di Commercio di Sassari (Network “Salude & Trigu”), Comuni di Alghero e Putifigari, è infatti “la parola presente”: un invito a interpretare l’oggi, consapevoli del passato, guardando al futuro. Dai conflitti nelle zone calde del mondo alle nuove sfide imposte dalla tecnologia, dall’eredità storica che influenza il presente ai cambiamenti sociali, politici, culturali in atto in diverse parti del globo.

Le illustrazioni di Toni Demuro Un lungo viaggio tracciato dai libri e dalle parole, come ben racconta l’illustrazione realizzata per il festival dall’artista Toni Demuro, che ha condensato il potere delle storie di schiudere nuovi orizzonti attraverso l’immagine di una figura umana, immersa nella lettura, che si libra sul mare.

La partecipazione della Treccani Quest’anno dall’altra parte del mare partecipa ai festeggiamenti per il centenario dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, con cui da diverse edizioni porta avanti una proficua collaborazione, dedicando due appuntamenti a due autori pubblicati dalla prestigiosa istituzione culturale: il critico musicale e conduttore radiofonico (Fahrenheit) Felice Liperi, che in “La canzone italiana” racconta il mutare delle mode musicali e i cambiamenti sociali del Bel Paese; e Mattia Diletti, professore e ricercatore a La Sapienza di Roma, autore di “Divisi. Politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo” sulla radicalizzazione politica degli USA e le sue conseguenze sulle democrazie occidentali. Lo scacchiere internazionale, in particolare la guerra tra Israele e Palestina, è anche al centro dell’incontro con il giornalista Gad Lerner e del libro “Gaza. Amore e odio per Israele” (Feltrinelli).

Il contributo di Concita De Gregorio e Imma Monsó Tra le firme del giornalismo italiano ospiti al festival ci sarà anche Concita De Gregorio, assieme alla cantautrice Erica Mou in un poetico spettacolo musicale che parla di assenze e di ricordi, “In mezzo a un milione di rane e farfalle”. La memoria, questa volta non solo personale ma di un intero paese, torna nel romanzo di una delle più premiate scrittrici catalane, Imma Monsó, che con “La maestra e la bestia” (Feltrinelli), imbastisce una storia familiare in cui affiorano i fantasmi della dittatura franchista.

Un memoir sulla moda Ed è un memoir, infine, “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani), in cui Patrizia Sardo Marras racconta la sua vita nella moda, a fianco di Antonio Marras, da Alghero fino alle più prestigiose capitali del fashion.

In primo piano la musica Anche quest’anno, dopo il successo riscosso nelle edizioni passate, torneranno gli interludi musicali a cura dell’Istituto “Giuseppe Verdi” di Alghero, mentre l’apertura della prima serata sarà affidata al Coro di Florinas. Torna anche la collaborazione con le Tenute Sella&Mosca, che per ciascuno dei 4 aperitivi in giallo in programma proporrà un vino da “abbinare” agli autori protagonisti: Sandrone Dazieri (“Uccidi i ricchi”, Rizzoli); Susana Martin Gijón (“Progenie”, Ponte alle Grazie); Rosa Teruzzi (“La giostra delle spie”, Sonzogno) e Enrico Pandiani (“Rimorsi”, Rizzoli).