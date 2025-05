Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni: il primo festival per l'infanzia

Il Festival si terrà dal 6 all’8 giugno, quando Campobasso si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto. Incontri con autori e illustratori, letture disegnate, laboratori artistici, spettacoli musicali, incontri nelle scuole, firmacopie, workshop e molto altor nel programma delle tre giornate ascolta articolo

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni arriva a Campobasso dal 6 all’8 giugno 2025. La prima edizione del festival dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza è ideato da Risguardi ETS in collaborazione con Telos Edizioni. Il programma è stato presentato venerdì 23 maggio 2025, nella Sala Consiliare del Comune di Campobasso alla presenza di Ilaria Gallace, direttrice artistica del festival e libraia di Risguardi, Luana Astore, fondatrice ed editrice di Telos Edizioni, Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso, Bibiana Chierchia, assessore alle Politiche sociali, e Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura. Il progetto, che nasce dal desiderio di portare in Molise un appuntamento capace di celebrare la lettura come esperienza trasformativa, accessibile e condivisa, coinvolgendo ragazze, ragazzi e famiglie nei luoghi simbolo della città.

L'evento Il Festival si terrà dal 6 all'8 giugno, quando Campobasso si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto. Sono previsti incontri con autori e illustratori, letture disegnate, laboratori artistici, spettacoli musicali, incontri nelle scuole, mostre, firmacopie, workshop e una suggestiva passeggiata letteraria animeranno il centro cittadino, tra Piazzetta Palombo, Circolo Sannitico, Auditorium ex-GIL, Bibliomediateca, Libreria Risguardi e lo Spazio Sfuso. Ma non è tutto: il festival nasce come un progetto diffuso e itinerante che toccherà ogni anno anche altri paesi della regione grazie al contributo delle amministrazioni locali: la prossima tappa, il 19 e 20 luglio, sarà Ripalimosani, a cui seguirà Pietracatella in settembre.