PlayStation festeggia i Days of Play 2025 a partire dal 28 maggio

È ufficiale: i Days of Play sono tornati. Il 28 maggio inizieremo i festeggiamenti per l’edizione del 2025, con attività dedicate alla community, nuovi contenuti in arrivo su PlayStation Plus e grandi offerte su console PS5, giochi e accessori. I Days of Play rappresenteranno quindi un’occasione per celebrare i nostri giocatori e i momenti di gioco che rendono la community PlayStation così speciale. Con un anno ricco di nuove uscite, esperienze e traguardi importanti, è il momento ideale per scoprire le ultime attività e promozioni PlayStation in programma quest’anno.

Che cosa prevede l’evento

I Days of Play iniziano il 28 maggio alle 00:01 e terminano l’11 giugno alle 23:59 ora locale in ogni regione. Per il mese di giugno saranno disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus a partire dal 28 maggio fino al 30 giugno: NBA 2K25 | PS5, PS4 (disponibile il 3 giugno), Alone in the Dark | PS5 (disponibile dal 3 giugno), Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (disponibile dal 3 giugno), Destiny 2: La Forma Ultima | PS5, PS4 (disponibile dal 30 maggio). Ancora più giochi a disposizione saranno destinati agli abbonati al programma PlayStation Plus, con i titoli bonus in arrivo nel Catalogo dei giochi e nel catalogo dei classici, così come le nuove versioni di prova dei giochi.