Città di Castello, “Vado a scuola con Matteo” festeggia dieci anni

La città umbra celebra i primi dieci anni di servizio del "Pedibus" di Matteo Mignolini, storico volontario Auser. Racconta l'artefice dell'iniziativa: "È sempre un'emozione accompagnare i bambini a scuola, condividere momenti della loro vita che li accompagneranno sempre nel ricordo"

Era il 2015, quando, a Città di Castello, in Umbria, si dava il via all’iniziativa “Vado a scuola con Matteo”, il primo servizio di “Pedibus” che si propone di accompagnare ogni giorno i bambini a scuola. L’artefice di questa grande opera civica è il cinquantenne Matteo Mignolini, “storico” volontario Auser. È così che da dieci anni Città di Castello, fra i primi Comuni, ha avviato un progetto innovativo, ecologico ed inclusivo, che vede in prima linea la Scuola Primaria di San Filippo, il Comune, l’Auser ed il Lions Club Città di Castello Tiferno. Oggi i piccoli studenti che prendono parte al progetto sono diventati 23 (erano sette nel 2015), seguendo una mappa dove ci sono nel dettaglio le linee, le fermate e gli orari: un servizio che circola a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Cappello in testa se c’è il sole, ombrello quando piove e sciarpa nei giorni freddi.

Come funziona “Vado a scuola con Matteo”: andata e ritorno con il Pedibus, il modo più sano, sicuro, divertente, ecologico ed inclusivo per essere puntuali ogni giorno con il suono della campanella. Si parte, zaino in spalla, alle 7:40 da Via della Pendinella, angolo con via San Florido e Via dei Casceri e poi fermata dopo fermata, tutte contraddistinte da sette cartelli con indicazione di via, luogo e orari, l’allegra comitiva di 23 fra bambine e bambini che hanno aderito al servizio alle 8 in punto arriva a destinazione presso la scuola primaria di San Filippo pronti ad iniziare la giornata. Al termine delle lezioni tutti in fila dietro Matteo, per far ritorno a casa.

Le parole di Matteo Mignolini “A distanza di dieci anni è sempre un’emozione accompagnare i bambini a scuola, vederli felici e consapevoli di condividere momenti della loro vita che li accompagneranno sempre nel ricordo", ha dichiarato soddisfatto Matteo Mignolini. “Ogni giorno l’impegno e attenzione che devo mettere per garantire sicurezza e rispetto delle regole ai piccoli fruitori di questo servizio è massima”, ha aggiunto. “In questi dieci anni di camminate, andata e ritorno da scuola, di storie e ricordi da raccontare ne avrei tanti, ma forse quella che porterò sempre nel cuore si riferisce ad un gruppo di studenti che al termine del loro percorso alla scuola elementare e successiva iscrizione alle medie si sono messi a piangere e mi hanno commosso per la spontanea dimostrazione di affetto che si è concretizzata poi con la volontà di andare a piedi a scuola anche in futuro. Un risultato straordinario di come il progetto può andare oltre la scuola primaria e riguardare tutte le tappe della vita dei bambini”, ha concluso Mignolini, con orgoglio e gratitudine verso tutti coloro che in questi dieci anni gli hanno dato fiducia e opportunità di vivere un’esperienza di vita unica a partire da chi ha avviato il progetto: l’allora dirigente scolastico, Massimo Belardinelli, il presidente della Comunità Educante Alto Tevere, Luigi Marinelli e l’indimenticata assessore alle politiche scolastiche di allora, Rossella Cestini che assieme al marito, Claudio Tomassucci, lo hanno sempre sostenuto e portato ad esempio.

L’encomio del sindaco della città Oggi è davvero una giornata speciale per Città di Castello ed anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti, l’hanno voluta vivere di prima mattina accompagnando nel tragitto fino a scuola i bambini e Matteo esperto “capo-comitiva”. “Matteo è una persona straordinaria un trascinatore, appassionato e responsabile protagonista di un progetto, il Pedibus, fra i primi in Umbria per sperimentare buone pratiche scolastiche, gestione dei servizi, rispetto per l’ambiente e tanta inclusione”, ha detto il primo cittadino. Secondi ed Calagreti a nome della giunta e della città, hanno sottolineato: “Sentire oggi i commenti entusiasti dei genitori dei piccoli fruitori di questo servizio ci rende orgogliosi e grazie a Matteo e a coloro, Auser, Lions ed altri che lo sostengono ci spinge ad andare avanti. Un servizio destinato a fare scuola in ogni ambito”.

La dirigente scolastica Silvia Ghigi: “Molto più di un mezzo di trasporto” “In occasione della realizzazione della nuova segnaletica per la linea Pedibus, desidero esprimere, a nome di tutto l’Istituto, la nostra più sentita gratitudine per un servizio che da ben dieci anni accompagna in sicurezza e allegria i nostri alunni nel tragitto casa-scuola”, ha precisato la dirigente scolastica del Primo Circolo Didattico, Silvia Ghigi, sottolineando che “il pedibus rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un progetto educativo, civico e ambientale che promuove l’autonomia dei bambini, la socializzazione, il rispetto delle regole e la sostenibilità"

I ringraziamenti dal Presidente regionale e di Alta Umbria di Auser "Questa meravigliosa attività, consolidatasi nel tempo – hanno dichiarato Manlio Mariotti e Maria Assunta Mariannelli, rispettivamente, presidente regionale e di Alta Umbria di Auser - contribuisce alla riduzione del traffico e dell'inquinamento, aiutando i bambini a diventare più autonomi e consapevoli del territorio, ad abbracciare uno stile di vita più sano e attivo e a socializzare tra loro con gioia e serenità. E da oggi, grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il Lions Club Tiferno, tutti i punti del percorso in cui i bambini sono soliti attendere il loro speciale bus saranno arricchiti da una simpatica segnaletica che renderà più visibile il progetto, rafforzando il senso di appartenenza al gruppo."