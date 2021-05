Torta Paradiso, la video ricetta di La cucina delle ragazze

Ingredienti per la torta paradiso

250 g di burro

250 g di zucchero a velo

1 baccello di vaniglia

5 uova

125 g di farina 00

125 g di fecola

7,5 g di lievito in polvere

Procedimento per preparare la torta paradiso

Per iniziare a preparare la nostra torta paradiso, occorre munirsi di una planetaria in cui amalgamare da subito lo zucchero a velo, il burro morbido e la vaniglia. Per chi non disponesse di questo elettrodomestico, il dessert si può tranquillamente impastare e lavorare a mano. Una volta che gli ingredienti già incorporati sono ben amalgamati tra loro, aggiungere anche le 5 uova, poi tutta la farina e la fecola. Infine, aggiungere il lievito in polvere. È meglio evitare l’utilizzo del lievito vanigliato poiché l’impasto risulterà già abbastanza aromatizzato dall’aggiunta di semi di vaniglia. Una volta pronto, versare il composto in una teglia e infornare in modalità ventilata a 180 gradi per una media di 30/40 minuti circa. Quando la torta viene sfornata, è importante che essa venga depositata su carta da forno cosparsa di zucchero semolato, in modo tale che non attacchi e che si addolcisca ulteriormente. Una volta raffreddata, cospargere la superficie con abbondante zucchero a velo.