Fuorisalone 2025, le installazioni da non perdere a Milano

Un’installazione che ricrea l’essenza di un bosco attraverso alberi, piante, corteccia e dettagli naturali che si fondono in un ambiente avvolgente. Nardi Forest Lodge è un’installazione immersiva che ristabilisce il legame con la natura, offrendo un rifugio intimo: un’oasi di bellezza per una pausa di quiete e ispirazione nel cuore pulsante della città. Un’esperienza sensoriale che trasporta il visitatore in un paesaggio naturale, dove il bosco diventa metafora di un rifugio di benessere e armonia. Quattro aree riservate, avvolte da leggere tende bianche che evocano la forma di un lodge, offrono spazi intimi e suggestivi, luoghi in cui rilassarsi e interagire con uno dei nuovi arredi per esterno firmati da Raffaello Galiotto per Nardi. Un gioco di luci e proiezioni simula il sole che filtra tra le fronde, amplificando la sensazione di quiete. In questo scenario il pubblico può immergersi, passeggiando tra la vegetazione e lasciandosi trasportare dai suoni della natura, per una totale connessione con l’ambiente e il design.



Via Pontaccio, 19