Primavera, cosa fare se si trovano formiche in casa. I rimedi naturali

Se nonostante questi accorgimenti le formiche si presentano comunque, esistono delle soluzioni per trovare il nido ed eliminarlo. Per prima cosa è necessario osservare i movimenti di questi insetti: una formica operaia va alla ricerca di cibo, in maniera isolata; se trova qualcosa di sostanzioso che non può trasportare da sola allora invia un impulso alle altre formiche che sopraggiungono a centinaia partendo dal nido. Quando è presente un formicaio in casa significa che è presente anche una fila di insetti che si muovono insieme. Non resta far altro che seguire la colonna per individuare l’ubicazione del nido