Max cucina l’Italia – Torta di mele

Lo chef Max Mariola ci insegna tutti i trucchi per preparare una deliziosa e soffice torta di mele. Segui tutti i passaggi nella sua breve video-ricetta per imparare come si sforna questo grande classico dal profumo di casa. Dolce tipico della tradizione, la torta di mele è oggi replicata in tutto il mondo e ogni Paese ne ha fatto una sua personale variante. In Italia, è soffice e golosa, perfetta per la colazione e merenda, anche dei più piccoli. Ecco come si cucina.