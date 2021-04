Max cucina l’Italia – Panna cotta

Con questa video-ricetta , lo chef Max Mariola , di Gambero Rosso Channel , ci insegna come preparare uno dei dessert più famosi e replicati in tutto il mondo: la panna cotta . Dolce al cucchiaio, facile da preparare, si dice che la panna cotta sia nata tra le colline delle Langhe, nei primi anni del ‘900. Un tipo di dolce molto apprezzato dai più grandi così come dai piccini anche per la sua enorme versatilità. Il suo gusto delicato sta bene abbinato a frutta di stagione, ma anche ai sapori più decisi del cioccolato.

Il procedimento per preparare la panna cotta

approfondimento

Il primo passaggio per la preparazione della nostra panna cotta, richiede di partire dalla colla di pesce che va messa letteralmente in ammollo in una bacinella di acqua fredda. Questo procedimento serve per renderla più malleabile e semplice da unire al resto degli ingredienti.

Nel frattempo, in un pentolino, mettere latte e panna a scaldare. Poi, tagliare a metà il baccello di vaniglia, con un coltello estrarne i semi, e inserirli nel latte e panna per aromatizzarli. Sempre allo stesso liquido, aggiungere anche lo zucchero. Poi portare il tutto ad ebollizione.

Ora prendere la colla di pesce, diventata una gelatina, strizzarne i fogli e metterli da parte.

Continuare a girare bene il latte con un cucchiaio per sciogliere lo zucchero che si deposita inevitabilmente sul fondo. Una volta arrivato ad ebollizione, togliere tutto il composto dal fuoco. Se necessario, utilizzare una frustina per far amalgamare bene i semi di vaniglia.

Versare il liquido caldo sopra la gelatina di colla di pesce, continuando a mescolare abbastanza energicamente per far unificare il tutto. La panna cotta è pronta. Con un mestolo, distribuirla nei bicchieri per farla raffreddare. Gli stessi che vanno poi messi in frigo per almeno 6 ore. Il dessert si può consumare quando, pur capovolgendo il bicchiere, il liquido non fuoriesce. A piacere, decorare con frutta, cioccolato o altro.