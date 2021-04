Max cucina l’Italia – Peperoni ripieni

I peperoni ripieni sono un piatto immancabile sulle tavole pugliesi e in generale del sud Italia. Molto semplici da preparare, i peperoni ripieni richiedono davvero pochi ingredienti, tutti salutari. Con la sua video-ricetta , lo chef Max Mariola ci mostra come cucinare questo piatto povero, ma sostanzioso, seguendo alla lettera la storica ricetta a base di peperoni gialli, insaporiti da una gustosa farcia di pangrattato e pecorino romano, con alici, olive nere denocciolate e capperi.

Il procedimento per preparare i peperoni ripieni

Il primo passaggio per la preparazione dei peperoni ripieni, parte proprio dalla loro lavorazione. Mettere i peperoni in una bacinella e ungerli esternamente con un po’ di olio Extra-Vergine di Oliva, poi posizionarli su una teglia per andare in forno. La cottura della verdura è tra i 200/220 gradi. L’importante è farli cuocere fino a quando ci si accorge che la pelle si distacca da sola dal resto della polpa.

Per preparare la farcia con cui andremo ad “imbottire” i nostri peperoni occore tritare il prezzemolo, utilizzando un coltello. Estrarre poi un cozzino d’aglio e tritarlo allo stesso modo. Su un altro piano di lavoro, ridurre a pezzi grossolani anche le olive nere denocciolate, i capperi e le alici, avendo cura ad amalgamarli bene insieme durante l’operazione. Successivamente, in una boule, unire il prezzemolo al pangrattato e pecorino romano. Infine aggiungere anche le olive nere, capperi e filetti di acciuga. Ungere il tutto con abbondante olio EVO per non lasciare l’impasto troppo farinoso e dare un tocco di sapore finale con un pizzico di pepe.

A questo punto, è giunta l’ora di togliere i nostri peperoni gialli dalla cottura in forno e metterli in una busta per lasciarli riposare. In seguito, pulirli della pelle (che si dovrebbe ora staccare con facilità) e della semenza interna. In una teglia o pirofila da forno, ungere il fondo con olio Extra-Vergine di Oliva, poi posizionare gli involtini che andremo a creare.

Come si preparano gli involtini? Fare delle piccole palline di ripieno, come fossero delle polpettine, poi inserirle nel filetto di peperone e chiudere il tutto in modo che venga qualcosa di molto simile a un cannellone.

I peperoni ripieni vanno cotti al forno a 200 gradi e saranno pronti quando la loro superficie inizia a colorarsi con striature dorate.