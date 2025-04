Meghan Markle lancia nuovo marchio: in vendita marmellate e tisane

“Ogni articolo – racconta la duchessa di Sussex (che ha arruolato le sue amiche più famose per lanciare sui social media i suoi prodotti) - è ispirato ai modi in cui mi prendo cura delle persone della mia vita". Secondo alcune indiscrezioni vi sarebbero però molti malumori tra lo staff di Netflix che lavora al progetto ascolta articolo

Marmellate, tisane, miele e mix per crêpes. Ma anche granelli di fiori e biscotti al burro. Vengono lanciati oggi i prodotti As Ever di Meghan Markle in quello che la duchessa ammette essere un “momento cruciale” per il suo marchio. Prodotti che promettono di ricreare “la magia di Montecito” nelle proprie case.

La nascita del progetto “Ogni articolo – racconta Meghan - è ispirato ai modi in cui mi prendo cura delle persone della mia vita, come la miscela di tè al limone e zenzero che è una versione semplice della bevanda calda che preparo a casa usando limoni freschi del giardino. O il mix di crêpes che trasforma una tipica colazione del fine settimana in un'occasione da ricordare. Le crêpes mi ricordano il periodo in cui viaggiavo con lo zaino in spalla in Francia da studentessa", dice ancora la moglie del principe Harry ricordando come sia stata una conserva di lamponi "a dare inizio a tutto". Vedi anche L'effetto Meghan Markle sui brand di moda