Brownie, la video ricetta di La cucina delle ragazze

La video-ricetta di oggi ci trasporta direttamente negli Stati Uniti. Quale occasione migliore della Festa della Mamma , per cucinare e gustare dei buonissimi brownie ? Questi tipici cubotti di torta al cioccolato, devono il nome al colore scuro che li contraddistingue. Davvero facili e veloci da preparare, possono trasformarsi in un’occasione di gioco anche per i più piccoli che potranno così imparare a “mettere le mani in pasta”.

Ingredienti per i brownie

113 g burro

160 g cioccolato 70%

80 g zucchero

3 uova

95 g farina 00

15 g cacao in polvere

6 fichi secchi

1 pizzico di sale

Procedimento per preparare i brownie

approfondimento

Muffin al cioccolato morbidi e golosi, la ricetta facile e veloce

La ricetta dei nostri brownie parte proprio dalla lavorazione del suo ingrediente principale, il cioccolato. Dopo averne ridotto in piccoli pezzi una o più tavolette, spostare il tutto in un recipiente per andare a scioglierlo a bagnomaria insieme al burro. Nel frattempo, in un altro recipiente, unire la farina 00 e il cacao già setacciati. Torniamo ora al cioccolato fuso a cui aggiungiamo poco per volta lo zucchero, poi le uova, continuando a mescolare bene con l’aiuto di una frusta, per amalgamare al meglio tutti gli ingredienti. Allo stesso composto di cioccolato, incorporiamo la farina e il cacao e continuiamo a mescolare. In questa speciale versione si aggiungono poi i fichi secchi. Una volta pronto, andiamo a versare l’impasto nello stampo scelto (va benissimo una normale tortiera), poi inforniamo in modalità ventilata a 180° per circa 20 minuti. La temperatura di cottura dei brownies non deve mai essere eccessiva perché il dolce deve mantenere il suo cuore morbido. A cottura ultimata, ritagliare dalla torta i classici cubotti dei brownie e, se lo si desidera, aggiungere una nuvola di zucchero a velo in superficie.