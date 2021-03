Muffin al cioccolato morbidi e golosi, la ricetta facile e veloce

Procedimento

approfondimento

Ciambellone soffice allo yogurt, la ricetta classica

Versate in una ciotola (o meglio ancora nella planetaria) burro ammorbidito e zucchero. Mescolate per qualche minuto, fino ad ottenere una crema morbida. Aggiungete le uova. Setacciate la farina e il cacao, poi il lievito per dolci e il bicarbonato. Aggiungete il latte a filo, sminuzzate il cioccolato e aggiungete i pezzettini al composto. Mescolate per inglobare il tutto e trasferite il composto in un sac-à-poche. Sistemate i pirottini in una leccarda da muffin e spremete la crema all'interno. Cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta pronti sfornateli e lasciateli raffreddare.