Ciambellone soffice allo yogurt, la ricetta classica

Il ciambellone allo yogurt è un dolce molto semplice senza burro a base di yogurt, uova, zucchero e farina. Ha i bordi molti alti e una consistenza soffice e umida che lo rende perfetto per colazioni e merende , per accompagnare caffé, latte o the. Vediamo quindi come preparare il ciambellone soffice allo yogurt, con la ricetta classica di Carolina Confalonieri , food blogger di “Ho fatto la frittata”.

Ciambellone soffice allo yogurt, preparazione

Per far sì che il ciambellone risulti soffice è importante mescolare gli ingredienti usando una frusta elettrica. Iniziate sbattendo bene le uova con lo zucchero finché otterrete un composto spumoso. Aggiungete poi lo yogurt e l’olio continuando a mescolare con la frusta. Unite quindi, poco per volta, tutti gli ingredienti secchi (farina, lievito, vanillina, sale e scorza di limone). Infarinate leggermente lo stampo per il vostro ciambellone e versateci l’impasto in modo omogeneo. Infornate a 180 gradi per 30/40 minuti. Se non avete lo yogurt bianco potete usare anche lo yogurt alla frutta (fragola o albicocca) purché sia senza pezzi.