La ricetta per biscotti morbidi alle mele facili e veloci da preparare

Semplici e gustosi, i biscotti alle mele sono un’alternativa sfiziosa per colazioni e merende. Ecco come prepararli

I biscotti alle mele sono uno dei sapori tipici dell’infanzia di ognuno di noi. Morbidi e facili da preparare, sono una delle prelibatezze ancora oggi più amate da grandi e piccini oltre che un dolce compromesso per arricchire colazioni e merende senza sentirsi appesantiti. Cucinare dei bisotti alle mele è poi un modo intelligente per far mangiare un po’ di sana frutta anche ai bambini, nascondendola in deliziosi biscotti o per gli amanti del fitness e della forma fisica, che possono così concedersi un dolcetto a fine pasto, restando comunque nella sfera salutare.

Preparati con frutta fresca, ma anche con quelle mele che stazionano in frigo da giorni e iniziano a rovinarsi, il loro impasto non richiede più di una decina di minuti e un’ora circa di riposo in frigorifero. La cottura occupa invece una ventina di minuti.