Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 dicembre

Una bella giornata con Marte, vi illumina sia in casa che all'esterno. In amore vivete un momento sereno, esprimete dedizione. Nel lavoro cercate di primeggiare e essere apprezzati, il Sole dona generosità. Buone possibilità nelle finanze.

La vostra personalità si esprime con fervore nell'ambiente amicale. L'amore richiede attenzione, serata romantica in arrivo. Nel lavoro, siete ospitali e spiritosi, attirando l'attenzione con leggerezza. Attenzione agli acquisti, soprattutto per i nati a giugno.

Urano vi sorride portando serenità in famiglia. Evitate azzardi in amore, concentratevi sull'intimità. Al lavoro, il Cancro gestisce affetti con dolcezza. Saturno e Nettuno favoriscono l'armonia economica con la famiglia.

Una giornata fortunata vi attende, con la Luna che esalta il calore umano in voi. In amore, cercate attorno a voi l'anima gemella attivando la comunicazione. Nel lavoro, sfruttate la vostra regalità nel ricevere ospiti. Attenzione alle spese impulsive.

Transiti discreti ma non entusiasmanti, Saturno crea confusione nell'organizzazione. In amore Luna e Sole vi supportano, evitate brusche discussioni. Nel lavoro ospitalità ed eventi riusciti grazie a Urano. Evitate acquisti impulsivi, siete misurati grazie a Nettuno.

Oggi il cielo astrale è fortunato per voi grazie alla Luna amica. Se siete nati nella seconda decade, siete protetti da Giove in Gemelli. In amore, conquiste entusiasmanti e al lavoro mostrate il vostro senso di accoglienza raffinato e naturale. Le spese di fine anno richiedono scelte creative e non scontate.