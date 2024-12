Oroscopo settimanale, le previsioni dal 23 al 29 dicembre

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana, la più magica dell’anno, in cui cade Natale. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 dicembre.



La settimana di Natale si apre con la voglia di perfezione, festeggiamenti sereni e incontri piacevoli. Cercate il giusto equilibrio tra divertimento e relax, senza esagerare in tavola. In amore, momenti intensi e sorprese. Sul lavoro, giornate produttive e collaborevoli. Le spese natalizie saranno significative, ma potrebbe arrivare una piacevole sorpresa finanziaria.



Settimana di Natale in arrivo sul primo binario! Meglio farvi trovare già pronti e in orario per affrontare le sfide che vi si presenteranno. Sarà una settimana che richiederà calma e sangue freddo, ma potrete contare sul sostegno di persone care. L'importante sarà trascorrere del tempo insieme, senza stress.



Settimana promettente in arrivo, con Natale che si avvicina. Fate attenzione alle gaffe, potreste offendere involontariamente chi sta intorno a voi. Il cuore potrebbe essere molto coinvolto questa settimana, incontri emozionanti per i single, scelte importanti per le coppie. Lavoro con energia ma svogliatezza. Le vostre finanze vedranno alti e bassi ma occhio alle sorprese positive. Buona settimana!



Iniziate la settimana concitati ma ricordate di dedicare attenzione al vostro benessere. Il Natale sarà un momento di gioia e riposo, con la possibilità di deliziare i commensali. In amore, attenzione alle nuove conoscenze. Sul lavoro, settimana fluida. Attenzione alle spese e non superate il budget!



Non è detto che tutti i piani previsti per le vacanze fileranno lisci come l'olio. In ogni caso, siate prudenti: evitate eccessi a tavola, alzare troppo il gomito o essere bruschi involontariamente. In amore, create un clima caldo e avvolgente, mentre nel lavoro unite l'utile al dilettevole, sorridendo insieme alle persone care. Per il denaro, spenderete con generosità, ma potreste anche accogliere una buona occasione.



Vi aspetta un periodo di tranquillità dopo il vostro impegno precedente, ideale per festeggiare e rilassarvi. Sicuramente ore piacevoli, in viaggio o in città, con il partner o in famiglia, tra semplici desideri e un cielo amico. Amore con possibili equivoci, lavoro con attenzione e prudenza, denaro da gestire con cura per evitare errori.