Biscotti light, 3 ricette senza burro e senza uova

Preparare biscotti gustosi senza burro e uova non è affatto impossibile come in molti possono pensare. Esistono molte ricette vegane da provare, facili e veloci e che non hanno nulla da invidiare alle ricette tradizionali. Vediamo allora alcune idee per preparare degli ottimi biscotti senza burro e senza uova.

In una ciotola versate la farina 0, la farina integrale, lo zucchero di canna, i 15 g di cocco rapè, il sale e il lievito. Mescolate e aggiungete l’olio di semi di girasole e il latte vegetale. Lavorate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Ora coprite il panetto di frolla nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorsa la mezzora, stendete l’impasto con un mattarello tra due fogli di carta da forno, fino ad ottenere uno spessore di 4-5 mm. Prendete uno stampo per biscotti, della forma che più vi piace, e spostate poi le forme ottenute su una placca da forno foderata di carta da forno. Infornate in forno statico a 180 gradi per 12 minuti . Dopo averli lasciati raffreddare, versate in una tazzina lo sciroppo di riso e diluitelo con pochissima acqua. Passate un pennello inumidite di sciroppo sulla superficie di ciascun biscotto per metà. Spolverizzate con il cocco rapè , che si attaccherà al biscotto grazie allo sciroppo. Servite.

Preparazione

approfondimento

Cosa mangiare per una cena leggera? 4 ricette light e gustose

Unite gli ingredienti secchi e setacciateli. Mettete lo zucchero di canna in un mixer per polverizzarlo, aggiungetelo poi alle farine insieme al cacao. Unite le polveri ai liquidi e mescolate. Spostate il composto su un piano da lavoro e lavoratelo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgete il panetto in pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 1 ora. Trascorso questo tempo, tendete la frolla con uno spessore di circa 1 cm e ricavatene alcune forme facendo attenzione a fare un incavo al centro, dove poter posizionare la nocciola intera. Ora mettete i biscotti su una teglia ricoperta da carta forno e cuocete il tutto per circa 15 minuti a 180 gradi, forno statico.

Biscotti ai frutti rossi

Ingredienti

140 g di farina di farro

160 g di farina di grano tenero tipo 0

70 g di zucchero di canna

4 g di polvere lievitante

60 ml di olio di mais

110 ml di latte di soia

1 pizzico di sale

40 g di ribes rossi

1 bustina di infuso frutti rossi biologico

Preparazione

Frullate lo zucchero. A parte, in una ciotola, setacciate le farine, il lievito e il pizzico di sale. Nel frattempo scaldate il latte e aggiungete la bustina di infuso per circa 5 minuti. Uniamo gli ingredienti alle farine e poi aggiungete l’olio, il latte speziato, lo zucchero semolato e i ribes rossi che avete prima lavato e asciugato. Lavorate fino ad ottenere un panetto morbido, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per almeno 30 minuti in frigorifero. Stendete poi la pasta spessa 4/5 millimetri e ricavatene le forme desiderate. Stendetele su una leccarda ricoperta di carta da forno e infornate a 180 gradi per 25 minuti, poi lasciate raffreddare.