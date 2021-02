Pasta frolla per biscotti e crostate, la ricetta facile e veloce

Pasta frolla, preparazione

approfondimento

Unite insieme tutti gli ingredienti, facendo attenzione a due semplici regole: burro freddo da frigorifero e uova a temperatura ambiente. Una volta assemblati tutti gli ingredienti avvolgete l’impasto in una pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per almeno un paio di ore, trascorso il tempo necessario la vostra pasta frolla sarà pronta per essere stesa per ricavarne biscotti o crostate. Per la cottura: forno ventilato 160° per 15 minuti per i biscotti, 25 max 30 minuti per una crostata - forno statico 180° per 15 minuti per i biscotti o 25 max 30 minuti per una crostata. Per la variante al cacao basterà aggiungere 25 g di cacao amaro in polvere agli altri ingredienti.