Crepes dolci ripiene, 5 ricette da provare

Alcune ricette gustose per realizzare dei dolci perfetti per colazione ma anche dopo pranzo o dopo cena. Non mancano idee da preparare con la frutta

Le crepes sono cialde morbide e sottili, cotte su una superficie rovente tonda. La ricetta per realizzarle è molto semplice: indicativamente per 15 crepes del diametro di 20 centimetri servono solo 3 uova, 500 ml di latte intero, 250 grammi di farina e un po' di burro. Ecco il procedimento: rompere le uova in una ciotola dai bordi alti, mescolare e unire il latte . Setacciate la farina nella ciotola, poi mescolate con le fruste fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprite la ciotola con della pellicola e lasciate riposare per almeno 30 minuti in frigorifero. Dopo mezzora prendete l'impasto e nel mentre scaldate una padella antiaderente e ungetela con una noce di burro . Una volta a temperatura versate un mestolo di impasto sufficiente a ricoprire la superficie della padella. Eseguire questa operazione velocemente perché la pastella cuocerà rapidamente. Dopo 1 minuto a fuoco medio-basso, potrete girare la prima crepe e cuocere anche l'altro lato per 1 minuto circa. Ripetete questa operazione fino a finire l’impasto. Una volta preparate le vostre crepes, vediamo cinque ricette dolci per prepararle ripiene.

Sbucciate le banane e tagliatele a metà per il lato lungo. Bagnatele col succo di limone per evitare che diventino nere. Ungete di burro una padella antiaderente e fate rosolare le banane un minuto per parte, unendo anche alcune di menta. Alzate la fiamma e bagnate col brandy . Fate evaporare, aggiungete lo zucchero sulle banane e lasciate cuocere per un altro minuto. Ora è possibile farcire le crepes con le banane. Poi vanno arrotolate e disposte all'interno di pirofila unta con il burro. Infornare a 220 gradi per 10 minuti, finchè si formerà una crosticina dorata . In ultimo togliere dal forno e servire.

Crepes dolci ripiene alla torta di mele

Spremete del succo dell'arancia e filtratelo. Poi sciacquate l'uvetta e mettetela in ammollo in acqua tiepida per farla rinvenire, quindi aggiungete il succo d'arancia. Ora occupatevi delle mele: togliete il torsolo, poi togliete la buccia e dividitele a metà, quindi tagliatele a fettine sottili di circa mezzo centimetro. Versate le mele in una ciotola con acqua fredda e limone e poi scolarle bene prima di cuocerle. In una padella ampia fate sciogliere il burro, versate lo zucchero di canna e mescolate con una spatola. Unite le fettine di mela, mescolate e fatele caramellare, poi spolverizzate con la cannella. Fate cuocere e scolate l'uvetta tendo da parte il liquido di ammollo e unitela alle mele. Versate anche 30 ml del liquido in cui avete lasciato l'uvetta e fate cuocere a fuoco medio fino a creare una crema. Intanto preparare la ganache al cioccolato fondente: tritate il cioccolato e unitelo alla panna versata in precedenza in un pentolino. Accendete il fuoco basso e mescolate fino a quando il cioccolato non si sarà sciolto. Tenere la salsa da parte. Ora preparate le crepes. Una volta pronte, potete farcirle: ponete del ripieno in una metà di ciascuna crepe, aggiungete anche un cucchiaino di pinoli e richiudetela a mezza luna. Piegate ulteriormente ciascuna crepe a triangolo e una volta pronta decoratela con la ganache al cioccolato prima di servire.

Crepes dolci ripiene al caffè

Preparate il caffè con la moka, utilizzatene 200 grammi. Versate quindi metà del caffè (100 g) in una brocca dove avrete già versato il latte e tenete da parte il resto, che servirà per realizzare la salsa. Intanto in una ciotola rompete le uova, poi unite il latte allungato con il caffè, mescolate per amalgamare il tutto. Setacciate poi direttamente all'interno della ciotola la farina e mescolate con una frusta. Aggiungere un pizzico di sale e mescolare fino ad ottenere una pastella liscia e omogenea. Coprite con pellicola e lasciate riposare in frigo per 30 minuti. Intanto tritate 50 g di cioccolato fondente e unitelo alla ricotta. Aggiungete poi lo zucchero semolato. Mescolate e una volta ottenuto un composto omogeneo trasferite in una sacca da pasticciere e riponete in frigorifero. Intanto tritate altro cioccolato fondente e scaldate il restante caffè fino a renderlo quasi bollente. Versate poi il caffè sul cioccolato e mescolate fino a che non si sarà sciolto. Preparare le crepes e poi passate alla farcitura. Prendere la crema di ricotta e spremerne una parte all'interno della crepe realizzando due giri, poi piegatela prima a mezza luna e poi di nuovo a metà in modo da ottenere un triangolo. Farcite così anche tutte le altre, scaldate la salsa al cioccolato e utilizzatela per decorare le vostre crepe al caffè prima di servirle.

Crepes dolci con fragole e cocco

Togliete il picciolo alle fragole, tagliatele a fettine e trasferitele in un pentolino. Aggiungete lo zucchero nel pentolino e ponete il tutto sul fuoco lasciando cuocere fino a che non si sarà formato sul fondo una salsa rosa. Nel frattempo tagliate qualche altra fragola da utilizzare al naturale come farcitura delle crêpes. Ora potete preparare le crepes e intanto frullate le fragole cotte con lo zucchero. Distribuite un velo di marmellata di fragole su di una crepe, distribuite del cocco rapé e le fragole tagliate al naturale. Chiudete la crepe e servite.