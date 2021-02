Torta con crema pasticcera, la ricetta facile e veloce da preparare

Ma come si prepara e come la si può utilizzare per dare forma ad una torta semplice semplice? Vediamolo insieme.

Come preparare la crema pasticcera

Ingredienti:

4 tuorli

100 grammi di zucchero

30 grammi di farina, amido di riso o amido di mais

½ litro di latte intero

1 baccello di vaniglia

Preparazione

In una casseruola, lavorare con un cucchiaio di legno i tuorli con lo zucchero. Aggiungere poco a poco la farina oppure l’amido, mescolando fino ad amalgamare il tutto. Versare a filo il latte bollente, dopo aver tolto il baccello di vaniglia. Continuare a mescolare fino al bollore, e proseguire per 4 minuti avendo cura che la temperatura non superi gli 82°C (ci si può aiutare con un termometro da cucina). Una volta raggiunta tale temperatura, toglierla dal fuoco. Versarla in una terrina e lasciarla raffreddare, girandola di tanto in tanto per evitare che si formi la “pellicola”. Una volta fredda, la crema pasticcera è pronta per farcire i dolci. O per essere consumata al cucchiaio.

Torta con crema pasticcera, la ricetta più semplice

Con la crema pasticcera si possono realizzare un’infinità di preparazioni. I neofiti della cucina, ma anche chi ha poco tempo a disposizione, possono però realizzare una torta davvero semplice, che necessita di pochi ingredienti, poco tempo e poche abilità.

Innanzitutto, bisogna preparare gli ingredienti:

crema pasticcera come spiegato in precedenza

300 grammi di farina

200 grammi di zucchero

130 ml di olio di semi

100 ml di latte

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

zucchero e acqua per “lucidare”

Montare le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un impasto spumoso. Unire l’olio a filo, continuando a montare il composto, unendo poi anche il latte e la farina setacciata con il lievito. Versare l’impasto così ottenuto in una tortiera rivestita di carta da forno. Mettere al centro della torta la crema pasticcera, spalmandola leggermente con il dorso di un cucchiaio.

Infornare a 180°C per 40 minuti circa. Una volta fredda, spalmare la torta con acqua e zucchero così da lucidarla.

Semplicissima da preparare, la torta alla crema pasticcera può essere mangiata a colazione oppure a merenda. E può essere arricchita a piacere, inserendo dei pezzetti di frutta o aggiungendo del cioccolato fuso alla preparazione della crema.