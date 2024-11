Arte, banana di Cattelan venduta all'asta per 6,2 milioni di dollari

La banana più cara al mondo: il collezionista cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, ha pagato 6,2 milioni di dollari per una versione di Comedian, l'iconoclastica opera "appiccicata al muro" di Maurizio Cattelan, che fece scalpore alla fiera dell'arte di Miami quando un artista delle performance la staccò dalla parete dello stand della galleria Perrotin e la mangiò davanti agli occhi esterrefatti dei visitatori. Sotheby's aveva stimato tra un milione e un milione e mezzo di dollari la banana che nel 2019 fu venduta per 120 mila dollari in mezzo a mille polemiche sul significato di un'opera d'arte. Comedian è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata, l'ultima volta l'anno scorso in un museo di Seul da uno studente che, a cose fatte, si è giustificato dicendo che "aveva fame".

Il frutto mangiato davanti agli sbigottiti visitatori

Né il nastro adesivo, né ovviamente la banana, sono gli originali mostrati a Miami Beach nello stand di Perrotin. Quella banana, comprata in un locale supermercato, aveva fatto presto una brutta fine quando l'artista della performance David Datuna, dopo aver staccato il frutto dalla parete, l'aveva sbucciato e mangiato sotto gli occhi dei visitatori. Stavolta, in cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby's riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione.

L'acquirente: "Onorato e orgoglioso, nei prossimi giorni la mangerò"

"Non si tratta di una semplice opera d'arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute", ha dichiarato Justin Sun in un comunicato. "Credo che quest'opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia. Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario di quest'opera iconica e mi auguro che possa suscitare ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d'arte di tutto il mondo. Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell'arte che nella cultura popolare".