Lo studio su come fare un caffè più forte con meno chicchi

I ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno sviluppato un metodo per ottenere un caffè più intenso con una quantità minima di chicchi. La ricerca, riportata su Physics of Fluids, ha esaminato il processo di filtraggio del caffè, concentrando l’attenzione sulle dinamiche fisiche del flusso d'acqua per ottenere una miscela più forte con un minor dispendio di chicchi. Il caffè è tra le bevande più diffuse al mondo, con decine di miliardi di chilogrammi consumati ogni anno, ma la sua coltivazione è minacciata dai cambiamenti climatici e dalle necessità agricole specifiche. Per far fronte a questo problema e ottimizzare l’uso dei chicchi, il team di ricerca si è concentrato sull’interazione tra il getto d'acqua e i fondi di caffè utilizzando particelle trasparenti illuminate al laser, al fine di visualizzare le dinamiche interne.