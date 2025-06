Brescia si accende di note con la Festa dell'Opera

Musica e luoghi della cultura

Il ricco palinsesto prenderà avvio con una speciale anteprima venerdì 6 giugno, per poi proseguire nell’intera giornata di sabato e offrire un’occasione di fruizione musicale, ma anche di scoperta e riscoperta del territorio cittadino a tutti coloro che parteciperanno. L’iniziativa coniuga infatti la musica con la scoperta e la bellezza del patrimonio culturale bresciano, aspetto che genera grande attrattività per la città: dai saloni riccamente affrescati dei palazzi storici, alle chiese e alle basiliche, passando per cortili, terrazze e piazze, fino a raggiungere i parchi, le stazioni della metropolitana, i negozi e i bar del centro urbano – senza dimenticare i principali luoghi del sociale, come R.S.A., carceri o centri di accoglienza per i più fragili – Festa dell’Opera saprà accogliere anche quest’anno recital, concerti, performance estemporanee e incontri, consentendo al pubblico di immergersi anche in spazi e ambienti che non sono mai stati aperti al pubblico.