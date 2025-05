La 1000 miglia si presenta, dal 17 al 21 giugno da Brescia a Roma

La tappa di Roma

Il 18 giugno, la 1000 Miglia farà tappa a Roma, regalando uno spettacolo unico ai cittadini e ai turisti. Le auto entreranno dalle ore 19:00 nella Capitale da via Cassia Veientana, proseguiranno su Corso Francia, Piazza Euclide e Viale delle Belle Arti (Galleria nazionale di Arte Moderna) per raggiungere il traguardo sportivo a Villa Borghese nei pressi della Statua di Goethe prima di concludere la tappa nell’iconica via Veneto, dove le auto sfileranno nel ricordo della Dolce Vita, accolte dall’entusiasmo del pubblico. Da qui, il percorso cittadino che si dirigerà verso Piazza Barberini, Via degli Annibaldi, Piazza del Colosseo, Viale delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo si concluderà a Roma EUR per la sosta notturna.

La collaborazione con la Marina Militare

La presentazione ha anche ufficializzato la collaborazione tra 1000 Miglia e la Marina Militare Italiana, nata dall’incontro di due simboli dell’Italia nel mondo.