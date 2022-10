World Opera day, i 10 palcoscenici lirici più prestigiosi del mondo

7/20

Arriviamo a Madrid, in Spagna, per visitare il TEATRO REAL. Progettato dell’architetto Antonio López Aguado (sotto il regno di Isabella I) e inaugurato nel 1850, El Real è stato per decenni uno dei teatri più importanti d’Europa: costretto a rimanere inattivo per oltre 40 anni, ha riaperto nel 1966. Nel 2021 ha ottenuto l’International Opera Award come miglior teatro d'opera

