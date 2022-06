Cascine "gourmet", 10 indirizzi per una pausa bucolica in Lombardia

Pentoloni di alluminio appesi alle pareti come quadri. Candelabri in ferro battuto usati come moderni punti luce e calamai decorativi come parte della mise en place. Nate come agglomerati agricoli nel XVIII secolo, le cascine lombarde sono oggi dei veri e propri ristoranti di design stellati che offrono originali proposte culinarie e richiamano gente del luogo e turisti alla ricerca di una parentesi “esclusiva” nel verde. Con Lombardia Secrets ne abbiamo visitate 10

a cura di Costanza Ruggeri