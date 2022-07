Musei insoliti d’Italia, viaggio tra gli spazi espositivi più curiosi

25/34

Arriaviamo a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, per visitare il MUSEO DEL BOTTONE di via Della Costa: un'esposizione di oltre 8.500 pezzi articolata in funzione dell'epoca e in maniera cronologica. Lo spazio è diviso in tre settori all'interno dei quali vengono rappresentati i bottoni, i materiali per costruirli e le motivazioni per le quali venivano scelti

