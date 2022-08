Cene ‘en plein air’ e pic-nic in vigna, viaggio nella Toscana bucolica

11/30

Lasciamo la zona di Arezzo per trasferirci nel Senese, in una delle tenute più antiche della regione, il ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO che si è da poco aggiudicato il primo posto nel ranking dell’autorevole rivista americana dedicata ai viaggi Travel + Leisure come Best Hotel in the World, Best Hotel in Europe, Best Hotel in Italy

Umbria 'on the road' tra spa-relais, alberghi diffusi e hotel in monasteri e abbazie