Fuorisalone, Cranchi Yachts presenta “Immersio Temporis”

Installazioni, eventi, esibizioni: a Milano è arrivata la Design week e con lei decine e decine di appuntamenti imperdibili. In questa cornice, Cranchi Yachts, icona dell'eccellenza nautica made in Italy, presenta "Immersio Temporis", l'installazione immersiva del designer Christian Grande. Appuntamento a Palazzo Clerici (via Clerici 5, Milano), fino al 13 aprile, per ammirare l’opera che esplora il concetto del tempo.